Начертите схему цепи состоящей из аккумулятора реостата амперметра ключа и проводника
Физика
Начертите схему цепи состоящей из аккумулятора реостата амперметра ключа и проводника
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Гость:
Вот держи надеюся поймешь?
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