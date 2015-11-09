Начертите схему цепи состоящей из аккумулятора реостата амперметра ключа и проводника

Физика
Начертите схему цепи состоящей из аккумулятора реостата амперметра ключа и проводника
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Гость:
Вот держи надеюся поймешь?
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