Найди закономерность и заполни таблицу. Запиши формулу зависимости между переменными x и y
Математика
Найди закономерность и заполни таблицу. Запиши формулу зависимости между переменными x и y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y-7=x закономерность: 12-5=7, 15-8=7...
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