Какие игры, обычаи и развлечения были характерны для праздников в начале 19 века?

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Основными и любимыми всеми были, конечно же, Рождественские праздники. Все обряды, в основном, связаны со Святками. На кануне Рождества девушки гадали на суженого. В Крещение ходили к проруби за святой водой. На Масленицу пекли блины и ели жирную пищу, катались с горы на санках, салазках, бревнах. На Пасху, как правило, играли в лапту, бабки, катались на качелях. На Троицу дома и церкви украшали березовыми ветками, гуляли в лугах и лесах. На Ивана Купала купались в реках, собирали целебные травы, прыгали через костры, спали под папоротником, чтобы увидеть вещий сон. На Петров день молодежь гуляла до рассвета, встречая солнце. Церковные праздники отмечались неразрывно с ярмарками, гуляньями, песнями, хороводами и т.д. Существовали еще престольные праздники в честь святого, именем которого названа местная церковь. В этот день в общем котле варили пиво, закалывали быка, угощались все вместе, всем миром. Люди, которые были постоянно заняты работой, так называемые, работные люди, отмечали праздники в дешевых кабаках.