Чему учит сказка Ш.Перро "Красавица и Чудовище"?

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Замечательная сказка.. Эта сказка учит нас тому,что в жизни внешность вовсе не имеет значения! Учит ценить и понимать внутренний мир близкого тебе человека!Главное в жизни не красота, а чувства, любовь. Любовь может сделать из человека чудовище, и наоборот может из чудовища сделать — человека. В сказке красивая девушка полюбила страшное чудовище, у которого богатый внутренний мир, но не привлекательная внешность,он отличался от окружающих своими душевными качествами, спрятанными за своей сущностью.