Чему учит сказка Ш.Перро "Красавица и Чудовище"?

Литература
Чему учит сказка Ш.Перро "Красавица и Чудовище"?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замечательная сказка.. Эта сказка учит нас тому,что в жизни внешность вовсе не имеет значения!  Учит ценить и понимать внутренний мир близкого тебе человека!Главное в жизни не красота, а  чувства, любовь. Любовь может сделать из человека чудовище, и наоборот может из чудовища сделать — человека.  В сказке красивая девушка  полюбила страшное чудовище, у которого богатый внутренний мир, но не привлекательная внешность,он отличался от окружающих своими душевными качествами, спрятанными за своей  сущностью.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Звідки беруться солі в морській воді????????????
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста задание.
Ответить
Математика
Найди значение выражения 120 :4+2×3= Измени порядок действий в это. выражении с помощью скобок так, чтобы его значение стало равно 60;96;12;.
Ответить
Физика
ПОМОГИТЕ ЗАДАЧА 7КЛ КАБАРДИН Скорость звука в воздухе 340м/c, скорость звука в воде 1500м/c. Как изменяеться длина волны звука при распростране...
Ответить
Литература
Какое значения в жизни человека имеют домашние традиции
Ответить