Звідки беруться солі в морській воді????????????

География
Звідки беруться солі в морській воді????????????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соль растворяется природым способом
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