Самолёт перевёз бурых медведей из Москвы в зоопарк Буэнос-Айреса. По пути он совершил две промежуточные посадки: одну для того, чтобы взять на борт дрессировщика, а вторую для того, чтобы загрузить дополнительные касалетки с мё...

Математика

Самолёт перевёз бурых медведей из Москвы в зоопарк Буэнос-Айреса. По пути он совершил две промежуточные посадки: одну для того, чтобы взять на борт дрессировщика, а вторую для того, чтобы загрузить дополнительные касалетки с мёдом. Продолжительность первой стоянки составила 1 час 10 минут, а второй — 1 час 55 минут. Сколько времени самолёт провёл в воздухе, если он вылетел из Москвы в 16:50, а приземлился в Буэнос-Айресе в 08:55 следующего дня?* Разница во времени между Москвой и Буэнос-Айресом составляет 6 часов. Время отправления и прибытия — местное Вася вынес на улицу прямоугольный аквариум размером 40 см × 20 см × 25 см и доверху наполнил его снегом. Когда Вася вернулся домой, снег растаял, и оказалось, что объём получившейся воды равен 2 литрам. Во сколько раз плотность воды больше плотности снега?

Автор: Гость