Самолёт перевёз бурых медведей из Москвы в зоопарк Буэнос-Айреса. По пути он совершил две промежуточные посадки: одну для того, чтобы взять на борт дрессировщика, а вторую для того, чтобы загрузить дополнительные касалетки с мё...
Математика
Самолёт перевёз бурых медведей из Москвы в зоопарк Буэнос-Айреса. По пути он совершил две промежуточные посадки: одну для того, чтобы взять на борт дрессировщика, а вторую для того, чтобы загрузить дополнительные касалетки с мёдом. Продолжительность первой стоянки составила 1 час 10 минут, а второй — 1 час 55 минут. Сколько времени самолёт провёл в воздухе, если он вылетел из Москвы в 16:50, а приземлился в Буэнос-Айресе в 08:55 следующего дня?* Разница во времени между Москвой и Буэнос-Айресом составляет 6 часов. Время отправления и прибытия — местное Вася вынес на улицу прямоугольный аквариум размером 40 см × 20 см × 25 см и доверху наполнил его снегом. Когда Вася вернулся домой, снег растаял, и оказалось, что объём получившейся воды равен 2 литрам. Во сколько раз плотность воды больше плотности снега?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разница между Москвой и Буэнос-Айресом - 6 ч в пользу Москвы. Когда в Москве самолет вылетел в 16:50, в Буэносе было 10:50. Дальше будем считать по времени Буэнос-Айреса. Вылетел самолет в 10:50, прилетел в 08:55 следующего дня. Он летел 22 часа 05 мин. Стоянки 1 час 10 мин + 1 час 55 мин = 3 часа 05 мин. В воздухе самолет был 22 ч 05 мин - 3 ч 05 мин = 19 часов 00 мин. Объем аквариума и снега в нем 40*20*25 = 20 000 куб. см = 20 л Объем воды 2 л. Вывод: вода ровно в 10 раз плотнее снега.
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