Ученик может выполнить работу за 6 ч а мастер за 2/3 этого времени вначале работал 2 ??аса ученик после этого они вместе доделали ост часть работы сколько они рботали вместе здесь обыкн дроби решение не уравнением
Математика
Ученик может выполнить работу за 6 ч а мастер за 2/3 этого времени вначале работал 2 ??аса ученик после этого они вместе доделали ост часть работы сколько они рботали вместе здесь обыкн дроби решение не уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6 х 2:3 =4 часа2)1:6 +1:4=5:12-вместе за 1 час3)2х1:6= 1:3-выполнил ученик4)1-1:3=2:3-осталось выполнить ученику5)2:3: 5:12= 1,6 часа они работали вместе
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