Ученик может выполнить работу за 6 ч а мастер за 2/3 этого времени вначале работал 2 ??аса ученик после этого они вместе доделали ост часть работы сколько они рботали вместе здесь обыкн дроби решение не уравнением

Математика

Ученик может выполнить работу за 6 ч а мастер за 2/3 этого времени вначале работал 2 ??аса ученик после этого они вместе доделали ост часть работы сколько они рботали вместе здесь обыкн дроби решение не уравнением

Автор: Гость