Отличие прав и обязанностей подростков от 12 до 16 лет
Обществознание
Отличие прав и обязанностей подростков от 12 до 16 лет
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Гость:
подросткам от 12 до 16 лет нельзя работать, Жениться
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