Умоляю помогите сделать номер 723 помогите отмечу как лучший

Математика
Умоляю помогите сделать номер 723 помогите отмечу как лучший
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1) 7,428 2) 7/225 3) 10,02 4) 5,5 5) 12,78 6) 8,05
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