Помогите пожалуйста составить таблицу истинности F= (не А и не В) или (А и В)
Информатика
Помогите пожалуйста составить таблицу истинности F= (не А и не В) или (А и В)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строим таблицу. Так как переменных две, то строк 2^2 = 4
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