Егер x- жұп сан болса , онда: 3x; x+1; 5x; 7x-3; 5x+4; 2x-1; 9x+7; 11x+6 сандарынын қайсысы жұп сан , ??айсысы тақ сан ? ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!

Математика
Егер x- жұп сан болса , онда: 3x; x+1; 5x; 7x-3; 5x+4; 2x-1; 9x+7; 11x+6 сандарынын қайсысы жұп сан , ??айсысы тақ сан ? ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Егер жұп сан болса 2 ғой сонда х тер *2 ғой
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