Экономический смысл показателей эффективности?

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Экономическая эффективность выражается в повышении производительности труда. Уровень производительности труда является критерием экономической эффектив­ности производства. Чем выше производительность труда и ниже издержки производства, тем выше экономическая эф­фективность затрат труда. Процесс производственных фирм осуществляется при взаимодействии трех показателей: персонала (рабочей силы), средств и предметов труда. Используя наличные средства производства, персонал предприятия выпускает социально полезную продукцию или предоставляет услуги. В результате этого укрепляется экономика предприятия, повышается эффективность его деятельности.