Сторож .У утки были пушистые утята. Однажды лисица утащила утку. Мы научили собаку водить к реке утят. Вот собака важно идет к реке. Утята спешат за ней. Утята ныряют в воде. Потом они гуляют на лугу. Собака сидит и зорко охран...

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Сторож .У утки были пушистые утята. Однажды лисица утащила утку. Мы научили собаку водить к реке утят. Вот собака важно идет к реке. Утята спешат за ней. Утята ныряют в воде. Потом они гуляют на лугу. Собака сидит и зорко охраняет утят. написать проверочные слова где возможно, выделить корень. В последнем предложении подчеркнуть главные члены.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СторОЖ-сторожка, сторожить(сторож) лИсица-лисы(лис) утАщила-тащит(тащ) вОдить-водит(вод) к рЕке-реки(рек) спЕшат-спешка(спеш) в вОде-воды(вод) Они-он(он) сИдит-сидя(сид) охрАняет-охрана (хран) Большими буквами орфограммы, которые нужно проверить, рядом проверочные слова. В скобках корень. Собака(подлежащее, одной чертой) сидит(сказуемое, двумя чертами) и зорко охраняет (сказуемое)утят.
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