Помогите составить небольшой рассказ о роли животных в жизни любой семьи
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Помогите составить небольшой рассказ о роли животных в жизни любой семьи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Животное-лучший друг человеко. Оно также чувствует боль и радость, как и человек. Им нужна как и ласка, так и тепло и нежность...
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