Помогите составить небольшой рассказ о роли животных в жизни любой семьи

Другие предметы
Помогите составить небольшой рассказ о роли животных в жизни любой семьи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Животное-лучший друг человеко. Оно также чувствует боль и радость, как и человек. Им нужна как и ласка, так и тепло и нежность...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Художні засоби в творі слово про похід Ігорів
Ответить
Геометрия
Пусть a-основание,h-высота,а S- площадь треугольника. Найдите: S, если a=7 см h=11 см
Ответить
Русский язык
Сторож .У утки были пушистые утята. Однажды лисица утащила утку. Мы научили собаку водить к реке утят. Вот собака важно идет к реке. Утята спешат з...
Ответить
Обществознание
Что означает дать вещи вторую жизнь
Ответить
Биология
Что такое хромосома? Ответ как можно короче. Не надо писать сколько хросмосом в ч??ловеке и тд
Ответить