Художні засоби в творі слово про похід Ігорів
Українська література
Художні засоби в творі слово про похід Ігорів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор використовує найрізноманітніші художні засоби зображення: гіперболи, метафори, порівняння, контрасти, епітети, уособлення
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Сторож .У утки были пушистые утята. Однажды лисица утащила утку. Мы научили собаку водить к реке утят. Вот собака важно идет к реке. Утята спешат з...
Обществознание
Биология
Английский язык