Художні засоби в творі слово про похід Ігорів

Українська література
Художні засоби в творі слово про похід Ігорів
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Автор використовує найрізноманітніші художні засоби зображення: гіперболи, метафори, порівняння, контрасти, епітети, уособлення
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