Электролиз расплава MgBr2 пожаалуйста)))
Химия
Электролиз расплава MgBr2 пожаалуйста)))
Ответ(ы):
Гость:
1) Электролиз расплава MgBr₂ :MgBr₂ ⇔ Mg²⁺ + 2Br⁻Процесс на катоде(-) Mg²⁺ - 2e⁻ ⇒ Mg⁰ Процесс на аноде(+) 2Br +2e⁻⇒ 2Br⁰ 2Br⁰ = Br₂ При электролизе расплава бромида магния на катоде выделяется магний, а на аноде выделяется бром.
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