Электровоз,трогаясь с места развиыает максимальную силу тяги 650кН .какое ускорениеон сообщит железнодорожному составу массой 3250т,если коэфицент сопротивления равен 0,005
Физика
Электровоз,трогаясь с места развиыает максимальную силу тяги 650кН .какое ускорениеон сообщит железнодорожному составу массой 3250т,если коэфицент сопротивления равен 0,005
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Ответ: a = 0,15 м/с2.
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