Если бы у человека были бы хлоропласты, мог бы он путешествовать по космосу? Сроч??о надо! Умоляю!
Биология
Если бы у человека были бы хлоропласты, мог бы он путешествовать по космосу? Сроч??о надо! Умоляю!
Ответ(ы):
Гость:
Не мог бы, потому, что для того, чтобы образовывались органические вещества и кислород одних хлоропластов мало. нужны еще вода и углекислый газ, а их там нет, там вакуум полное отсутствие газа.
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