Если расфасовать на складе полученную крупу в пакеты по 500 г,то заполнены будут 32 пакета,и 400 г крупы останутся неупакованными . Сколько потребуется пакетов,в которые помещается по 400 г крупы,чтобы расфасовать всю крупу? ПО...
Математика
Если расфасовать на складе полученную крупу в пакеты по 500 г,то заполнены будут 32 пакета,и 400 г крупы останутся неупакованными . Сколько потребуется пакетов,в которые помещается по 400 г крупы,чтобы расфасовать всю крупу? ПОМОГИ ПЛИЗ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (500 * 32) + 400 = 16400 г крупы всего 2) 16400 : 400 = 41 пакет потребуется
Гость:
1)32*500+400=16000+400=16 400(г)-крупы всего. 2)16400:400=41(пакет)-потребуется ,в которые помещается по 400 г крупы,чтобы расфасовать всю крупу.
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