Если расфасовать на складе полученную крупу в пакеты по 500 г,то заполнены будут 32 пакета,и 400 г крупы останутся неупакованными . Сколько потребуется пакетов,в которые помещается по 400 г крупы,чтобы расфасовать всю крупу? ПО...

Математика

Если расфасовать на складе полученную крупу в пакеты по 500 г,то заполнены будут 32 пакета,и 400 г крупы останутся неупакованными . Сколько потребуется пакетов,в которые помещается по 400 г крупы,чтобы расфасовать всю крупу? ПОМОГИ ПЛИЗ!

Автор: Гость