Если расстояние между городами Москва и Дели 4,500 км, что соответствует : 6 см на кар??е, каково расстояние между София и Баку?Если на той же карте между ними 2 см и 8 мм пожалйста!!!

География

Если расстояние между городами Москва и Дели 4,500 км, что соответствует : 6 см на кар??е, каково расстояние между София и Баку?Если на той же карте между ними 2 см и 8 мм пожалйста!!!

Автор: Гость