Если расстояние между городами Москва и Дели 4,500 км, что соответствует : 6 см на кар??е, каково расстояние между София и Баку?Если на той же карте между ними 2 см и 8 мм пожалйста!!!
География
Если расстояние между городами Москва и Дели 4,500 км, что соответствует : 6 см на кар??е, каково расстояние между София и Баку?Если на той же карте между ними 2 см и 8 мм пожалйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масштаб карты составляет (именованный) 1 см - 750 км 1 см на карте равен (4500:6=750 км) Расстояние между Софией и Баку составляет 2,8×750 = 2100 км. Ответ. 2100 километров.
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