Эссе на тему "Быть или не быть ? " Гамлет

Гость: Гость:

«Быть или не быть?» — вопрос, который во все времена стоял перед людьми: противостоять злу или смириться с ним? пытаться изменить мир, в котором торжествует несправедливость, или спокойно жить в нем? Но впервые так ясно и определенно он был сформулирован великим Шекспиром в трагедии «Гамлет». Вложен этот вопрос в уста Гамлета, принца Датского:Быть или не быть — таков вопрос;Что благородней духом — покорятьсяПращам и стрелам яростной судьбы?Иль, ополчась на море смут, сразить ихПротивоборством?Перед Гамлетом стоит трудный выбор, и он делает его — «ополчается на море смут». На принца обрушилось много горя: умер его отец, а мать, вдовствующая королева Гертруда, выходит замуж за дядю Гамлета Клавдия, как говорится, не успев износить башмаков. Гамлету является призрак умершего отца и открывает страшную тайну: король не умер своей смертью, а был отравлен Клавдием, который влил ему в ухо сок белены. Таким образом, Гертруда вышла замуж за убийцу своего мужа. «Быть или не быть?» Принц принимает решение отомстить за смерть отца, но стремление воздать убийце должное сливается для Гамлета с долгом переделать мир, устроенный так несправедливо. Он понимает непосильность этой задачи, и этот разлад между мечтой и действительностью мучает его. Гамлет (с безумца какой спрос?) притворяется сумасшедшим. Вокруг себя в королевском замке он видит людей грубых и самодовольных, и это приводит его в отчаяние: