Есть ли в тексте сложные имена существительные впишите их

Русский язык
Есть ли в тексте сложные имена существительные впишите их
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Незабудки-малютки, бабочка лимонница в задании вроде как написаны сложные прил. - нежно-синие, тонконогий, сиренево-голубой, ярко-жёлтый, нежно-желтая, темно-коричневыми
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