Есть в наречиях суффикс а

Русский язык
Есть в наречиях суффикс а
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если это вопрос , то наречия с приставками -из , до, -с имеют приставку -а : издавна, досуха, снова (но : смолоду, сходу).
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