Естественные и искуственные водоемы Алтайского края
История
Естественные и искуственные водоемы Алтайского края
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Реки: Обь, Бия, Катунь. Озёра: Кулудинское, Кучукское, Горькое, Большое Топольное, Большое Яровое, Малиновое. Водохранилище Сорочьелоговское.
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