3x-3y+3z=12 -2x+3y-5z=-10 -x+2x=-2
Математика
3x-3y+3z=12 -2x+3y-5z=-10 -x+2x=-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х-3у+3z=12-2x+3y-5z 12-2x+3y-5z=-10-x+2 -10-x+2x=-2 Ответ: 2 x=8 y=20-z=12 3
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