расстояние между двумя посёлками 96км. мотоциклист,отправившись из первого посёлка,проехал до остановки четвёртую часть пути . сколько километров ему осталось проехать??
Математика
расстояние между двумя посёлками 96км. мотоциклист,отправившись из первого посёлка,проехал до остановки четвёртую часть пути . сколько километров ему осталось проехать??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если он проехал до остановки 1/4 пути - то это будет 1) 96:4=24(км) проехал 2) 96-24=72(км) осталось проехать. Ответ: 72 км
Гость:
96/4=24 96-24=72км ответ 72км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Докажите что треугольник АВС равнобедренный, и найдите его площадь если вершины треугольника имеют координаты А( 0; 1) В (1; -4) С (5; 2)
Математика
длина первой трубы 3,2 м, а второй 4 м. во сколько раз вторая труба длинее первой? какую часть длины втораой трубы составляет длина первой?
Физика
Самым быстрокрылым среди птиц считаюсся ласточки и стрижи. Скорость их полёта 150 км/ч. А вот кряковые утки им уступают, они летаю со скоростью 96к...