расстояние между двумя посёлками 96км. мотоциклист,отправившись из первого посёлка,проехал до остановки четвёртую часть  пути . сколько километров ему осталось проехать??

Математика
расстояние между двумя посёлками 96км. мотоциклист,отправившись из первого посёлка,проехал до остановки четвёртую часть  пути . сколько километров ему осталось проехать??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если он проехал до остановки 1/4 пути - то это будет 1) 96:4=24(км) проехал 2) 96-24=72(км) осталось проехать. Ответ: 72 км
Гость:
96/4=24 96-24=72км ответ 72км
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