Замените дробь равной ей дробью со знаменателем 24: а)3/8 б) 5/:
Математика
Замените дробь равной ей дробью со знаменателем 24: а)3/8 б) 5/:
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3/8=9/24
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