На десятый этаж подняли литр керосина и сожгли его. Куда делась потенциальная энергия керосина?
Физика
На десятый этаж подняли литр керосина и сожгли его. Куда делась потенциальная энергия керосина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прешла во внутрению энергию. молекул воздуха или воды ну или того что там нагревали сжигая керосин
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