Самым быстрокрылым среди птиц считаюсся ласточки и стрижи. Скорость их полёта 150 км/ч. А вот кряковые утки им уступают, они летаю со скоростью 96км/ч. Какое расстояние эти птицы пролетают за 1 минуту ?
Физика
Самым быстрокрылым среди птиц считаюсся ласточки и стрижи. Скорость их полёта 150 км/ч. А вот кряковые утки им уступают, они летаю со скоростью 96км/ч. Какое расстояние эти птицы пролетают за 1 минуту ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку в часе 60 минут, то скорость ласточки 150 / 60 = 2,5 км/мин. Скорость утки 96 / 60 = 1,6 км/мин.
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