Самым быстрокрылым среди птиц считаюсся ласточки и стрижи. Скорость их полёта 150 км/ч. А вот кряковые утки им уступают, они летаю со скоростью 96км/ч. Какое расстояние эти птицы пролетают за 1 минуту ?

Физика

Самым быстрокрылым среди птиц считаюсся ласточки и стрижи. Скорость их полёта 150 км/ч. А вот кряковые утки им уступают, они летаю со скоростью 96км/ч. Какое расстояние эти птицы пролетают за 1 минуту ?

Автор: Гость