В магазине нужно расфасовать 343 кг творога. Найдите необходимое для этого наименьшее число пакетоов, вмещающих по 3 кг творога каждый.
Математика
В магазине нужно расфасовать 343 кг творога. Найдите необходимое для этого наименьшее число пакетоов, вмещающих по 3 кг творога каждый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
343/3=115 пакетов
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