В магазине нужно расфасовать 343 кг творога. Найдите необходимое для этого наименьшее число пакетоов, вмещающих по 3 кг творога каждый.

Математика

В магазине нужно расфасовать 343 кг творога. Найдите необходимое для этого наименьшее число пакетоов, вмещающих по 3 кг творога каждый.

Автор: Гость