У рівнобічній трапеції АВСD основи АD i BC дорівнюють відповідно 17 см і 5 см.З вершини трапеції И проведено висоту ВЕ.Знайти довжину відрізка АЕ.

Геометрия
У рівнобічній трапеції АВСD основи АD i BC дорівнюють відповідно 17 см і 5 см.З вершини трапеції И проведено висоту ВЕ.Знайти довжину відрізка АЕ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АЕ = 6 см. Решение: Нужно провести еще одну высоту СН из точки С к АD, тогда BC будет равно ЕН = 5 см. АЕ+НD=AD-EH=12 cм. AE = 12/2 = 6 см.  
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