в бак налили воду,температура которой 10С и нагревали её до 100С,причём через каждую минуту температура повышалась на 1.5С.Задайте формулой зависимость температуры воды Т от времени нагревания t (в мин).постройте график этой за...
Алгебра
в бак налили воду,температура которой 10С и нагревали её до 100С,причём через каждую минуту температура повышалась на 1.5С.Задайте формулой зависимость температуры воды Т от времени нагревания t (в мин).постройте график этой зависимости.узнайте по графику: а)какую температуру имела вода через 5 мин;10 мин после начала согревания б)через какое время вода нагрелась до 85С дайте хотя бы формулу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t - тепмература t1 - время t = 1.5*t1 + 10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
У рівнобічній трапеції АВСD основи АD i BC дорівнюють відповідно 17 см і 5 см.З вершини трапеції И проведено висоту ВЕ.Знайти довжину відрізка АЕ.
Физика
Математика
1) произведение чисел 8 и 3125 уменьшить на 5186. 2) наименьшее семизначное число увеличить в 9 раз, а результат уменьшить в 1000 раз. 3)частное ч...
Математика
На мельницу отправили пшеницу на 10 машинах, по 42 ц на каждой, а ячменя в 3 раза меньше, чем пшеницы. На сколько центнеров больше отправили пшениц...