в бак налили воду,температура которой 10С и нагревали её до 100С,причём через каждую минуту температура повышалась на 1.5С.Задайте формулой зависимость температуры воды Т от времени нагревания t (в мин).постройте график этой за...

Алгебра

в бак налили воду,температура которой 10С и нагревали её до 100С,причём через каждую минуту температура повышалась на 1.5С.Задайте формулой зависимость температуры воды Т от времени нагревания t (в мин).постройте график этой зависимости.узнайте по графику: а)какую температуру имела вода через 5 мин;10 мин после начала согревания б)через какое время вода нагрелась до 85С дайте хотя бы формулу

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