Докажите что треугольник АВС равнобедренный, и найдите его площадь если вершины треугольника имеют координаты А( 0; 1) В (1; -4) С (5; 2)

Геометрия

Докажите что треугольник АВС равнобедренный, и найдите его площадь если вершины треугольника имеют координаты А( 0; 1) В (1; -4) С (5; 2)

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