Докажите что треугольник АВС равнобедренный, и найдите его площадь если вершины треугольника имеют координаты А( 0; 1) В (1; -4) С (5; 2)
Геометрия
Докажите что треугольник АВС равнобедренный, и найдите его площадь если вершины треугольника имеют координаты А( 0; 1) В (1; -4) С (5; 2)
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
длина первой трубы 3,2 м, а второй 4 м. во сколько раз вторая труба длинее первой? какую часть длины втораой трубы составляет длина первой?
Физика
Самым быстрокрылым среди птиц считаюсся ласточки и стрижи. Скорость их полёта 150 км/ч. А вот кряковые утки им уступают, они летаю со скоростью 96к...
Математика
В магазине нужно расфасовать 343 кг творога. Найдите необходимое для этого наименьшее число пакетоов, вмещающих по 3 кг творога каждый.