длина первой трубы 3,2 м, а второй 4 м. во сколько раз вторая труба длинее первой? какую часть длины втораой трубы составляет длина первой?

Математика

длина первой трубы 3,2 м, а второй 4 м. во сколько раз вторая труба длинее первой? какую часть длины втораой трубы составляет длина первой?

Автор: Гость