длина первой трубы 3,2 м, а второй 4 м. во сколько раз вторая труба длинее первой? какую часть длины втораой трубы составляет длина первой?
Математика
длина первой трубы 3,2 м, а второй 4 м. во сколько раз вторая труба длинее первой? какую часть длины втораой трубы составляет длина первой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-3,2=0,8 3,2/4=0,8
Гость:
1) 4:3,2=1,25 (раза) вторая труба длинее первой 2) 4:3,2=1,25 (часть) составляет второй трубы составляет первая
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