в магазин привезли хлеб.За день было продано 176 кг хлеба,и после этого в магазине осталось на 145 кг хлеба меньше,чем продали.Сколько килограммов хлеба привезли?

Математика

в магазин привезли хлеб.За день было продано 176 кг хлеба,и после этого в магазине осталось на 145 кг хлеба меньше,чем продали.Сколько килограммов хлеба привезли?

Автор: Гость