в магазин привезли хлеб.За день было продано 176 кг хлеба,и после этого в магазине осталось на 145 кг хлеба меньше,чем продали.Сколько килограммов хлеба привезли?
Математика
в магазин привезли хлеб.За день было продано 176 кг хлеба,и после этого в магазине осталось на 145 кг хлеба меньше,чем продали.Сколько килограммов хлеба привезли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
176-145=31кг 176+31= 207кг ответ 207кг
Гость:
1) 176-145=31 (кг) хлеба осталось 2) 176+31=207 (кг) Ответ: в магазин привезли 207 кг хлеба.
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