в магазин привезли хлеб.За день было продано 176 кг хлеба,и после этого в магазине осталось на 145 кг хлеба меньше,чем продали.Сколько килограммов хлеба привезли?

Математика
в магазин привезли хлеб.За день было продано 176 кг хлеба,и после этого в магазине осталось на 145 кг хлеба меньше,чем продали.Сколько килограммов хлеба привезли?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
176-145=31кг 176+31= 207кг ответ 207кг
Гость:
1) 176-145=31 (кг) хлеба осталось 2) 176+31=207 (кг) Ответ: в магазин привезли 207 кг хлеба.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
расстояние между двумя посёлками 96км. мотоциклист,отправившись из первого посёлка,проехал до остановки четвёртую часть  пути . сколько километров ...
Ответить
Геометрия
Докажите что треугольник АВС равнобедренный, и найдите его площадь если вершины треугольника имеют координаты А( 0; 1) В (1; -4) С (5; 2)
Ответить
Математика
длина первой трубы 3,2 м, а второй 4 м. во сколько раз вторая труба длинее первой? какую часть длины втораой трубы составляет длина первой?
Ответить
Математика
Замените дробь равной ей дробью со знаменателем 24: а)3/8 б) 5/:
Ответить
Физика
Самым быстрокрылым среди птиц считаюсся ласточки и стрижи. Скорость их полёта 150 км/ч. А вот кряковые утки им уступают, они летаю со скоростью 96к...
Ответить