Вычислите объем кислорода(н.у.) и массу глюкозы, образующиеся в результате фотосинтеза из 880 г углекислого газа.
Химия
Вычислите объем кислорода(н.у.) и массу глюкозы, образующиеся в результате фотосинтеза из 880 г углекислого газа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6СО2+6Н2О=С6Н12О6+6О2 кол-во вещ-ва(СО2)=880:44=20моль;кол-во вещ-ва(С6Н12О6)=20:6моль; кол-во вещ-ва(О2)=20моль;масса(С6Н12О6)=(20:6)Х180=600гр; объем(О2)=20Х22.4=448л
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