Вычислите объем кислорода(н.у.) и массу глюкозы, образующиеся в результате фотосинтеза из 880 г углекислого газа.

Химия

Вычислите объем кислорода(н.у.) и массу глюкозы, образующиеся в результате фотосинтеза из 880 г углекислого газа.

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