В трёх мотках 96 м проволоки.Если от первого мотка отрезать 12 м, от второго - 20 м, а от третьего - 40 м, то в каждом мотке останется проволоки поровну.Сколько метров проволоки было в каждом мотке? На сколько м проволоки в тр...
Математика
В трёх мотках 96 м проволоки.Если от первого мотка отрезать 12 м, от второго - 20 м, а от третьего - 40 м, то в каждом мотке останется проволоки поровну.Сколько метров проволоки было в каждом мотке? На сколько м проволоки в третьем мотке было больше, чем во втором? На сколько м проволоки в первом мотке было меньше, чем в третьем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в каждом мотке останется х м, тогда в первом было х+12, во втором х+20, а в третьем х+40, составим уравнение: х+12+х+20+х+40=96 3х+72=96 3х=96-72 3х=24 х=24:3 х=8 Значит в первом мотке было х+12=8+12=20м, во втором х+20=8+20=28м, а в третьем х+40=8+40=48м. 1) 48-28=20 (м) больше в третьем мотке, чем во втором; 2) 48-20=28 (м) меньше в первом мотке, чем в третьем.
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