В трёх мотках 96 м проволоки.Если от первого мотка отрезать 12 м, от второго - 20 м, а от третьего - 40 м, то в каждом мотке останется проволоки поровну.Сколько метров проволоки было в каждом мотке? На сколько м проволоки в тр...

Математика

В трёх мотках 96 м проволоки.Если от первого мотка отрезать 12 м, от второго - 20 м, а от третьего - 40 м, то в каждом мотке останется проволоки поровну.Сколько метров проволоки было в каждом мотке? На сколько м проволоки в третьем мотке было больше, чем во втором? На сколько м проволоки в первом мотке было меньше, чем в третьем?

Автор: Гость