Эта птица размером со скворца. Оперение тёмно-бурое, густое, несмачивающееся. Обитает по берегам быстрых рек и ручьёв. Питается водными насекомыми и рачками, которых она собирает на мелководье, между камней и под водой. Главной...

Окружающий мир

Эта птица размером со скворца. Оперение тёмно-бурое, густое, несмачивающееся. Обитает по берегам быстрых рек и ручьёв. Питается водными насекомыми и рачками, которых она собирает на мелководье, между камней и под водой. Главной особенностью являются способность хорошо плавать и нырять. Приподнимая крылья и ловко маневрируя в потоке воды, птица как бы «бежит» по дну. Под водой она может оставаться до 50 секунд, пробегая за это время до 20 м. Гнездо устраивает всегда близ воды, между береговыми камнями или в норах, построенных из мха и стебельков трав. Это

Автор: Гость