Шайба пущенная по ледяной площадке со скоростью 18 км/ч прошла до полной остановки 12,5 м. Найдите коэффициент трения между шайбой и льдом

Физика

Шайба пущенная по ледяной площадке со скоростью 18 км/ч прошла до полной остановки 12,5 м. Найдите коэффициент трения между шайбой и льдом

Автор: Гость