Шайба пущенная по ледяной площадке со скоростью 18 км/ч прошла до полной остановки 12,5 м. Найдите коэффициент трения между шайбой и льдом
Физика
Шайба пущенная по ледяной площадке со скоростью 18 км/ч прошла до полной остановки 12,5 м. Найдите коэффициент трения между шайбой и льдом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот моё решение. Должно быть правильным.
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