Процесс перевода программы с языка программирования в двоичный код - это
Информатика
Процесс перевода программы с языка программирования в двоичный код - это
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Компиляция – это процесс перевода программы с языка программирования в двоичный код. Для каждого языка программирования существует свой компилятор.
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