План текста как делают воздушные шары ТОЛСТОЙ

Литература
План текста как делают воздушные шары ТОЛСТОЙ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Надувают большой шар 2. привязывают верёвкой шар и место для сиденья3.к месту для сиденья привязывают мешки....ШАР ГОТОВ! 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение.
Ответить
Физика
Шайба пущенная по ледяной площадке со скоростью 18 км/ч прошла до полной остановки 12,5 м. Найдите коэффициент трения между шайбой и льдом
Ответить
Английский язык
Как будет по-английски Медведь
Ответить
Обществознание
Что запрещается кандидатам в депутаты за день до голосования и в день голосования? 1)предвыборная агитация 2)просмотр телевизора 3)приходить ...
Ответить
Английский язык
№2 помогите пожалуйста.
Ответить