План текста как делают воздушные шары ТОЛСТОЙ
Литература
План текста как делают воздушные шары ТОЛСТОЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Надувают большой шар 2. привязывают верёвкой шар и место для сиденья3.к месту для сиденья привязывают мешки....ШАР ГОТОВ!
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