Эта рыба в повести о ерше ершовиче сравнивала свою голову с пивным котлом а хвост ?? лодейным парусом: А)осётр В)ерш С)сом D)щука

История

Эта рыба в повести о ерше ершовиче сравнивала свою голову с пивным котлом а хвост ?? лодейным парусом: А)осётр В)ерш С)сом D)щука

Автор: Гость