Эта рыба в повести о ерше ершовиче сравнивала свою голову с пивным котлом а хвост ?? лодейным парусом: А)осётр В)ерш С)сом D)щука

История
Эта рыба в повести о ерше ершовиче сравнивала свою голову с пивным котлом а хвост ?? лодейным парусом: А)осётр В)ерш С)сом D)щука
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Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ в)ёрш
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