Это лакомство имеет азиатские корни.а)халва б) попкорн в) марципан г) пломбир д) макадамия

Другие предметы
Это лакомство имеет азиатские корни.а)халва б) попкорн в) марципан г) пломбир д) макадамия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В марципан!!!!!!!!!!!*!*
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Найти 9 слов которые можно использовать для описания друзей и Выпиши из оставшихс?? букв Напишите дружественное послание
Ответить
Математика
Х^2-14х-15=0 ........................
Ответить
Английский язык
что значит l've got a
Ответить
Алгебра
Одному робітникові для виконання виробничого завдання треба на 2 год більше, ніж другому. Перший робітник за 3 год виконав 3/4 завдання. За скільки...
Ответить
Русский язык
Напиши сочинение на тему Картинки весны.Используй глаголы настоящего времени.
Ответить