Это лакомство имеет азиатские корни.а)халва б) попкорн в) марципан г) пломбир д) макадамия
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Это лакомство имеет азиатские корни.а)халва б) попкорн в) марципан г) пломбир д) макадамия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В марципан!!!!!!!!!!!*!*
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