Ежик нашел 48 грибов, а диких яблок на 40 меньше. сколько яблок нашел ежик?

Математика
Ежик нашел 48 грибов, а диких яблок на 40 меньше. сколько яблок нашел ежик?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)48-40=8(шт) Ответ:8 диких яблок нашел ежик.
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