Опишите вторую Пуническую войну:

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Ганнибал поклялся быть заклятым врагом Рима. Он решил отомстить Римлянам за поражение в Первой Пунической войне. Он со своей армией перешёл через заснеженные Альпы и вторгся в земли Рима. Сенат решил собрать самую крупную армию в истории Рима и разбить Ганнибала, используя грубую силу и численность. Произошла битва при Каннах, Ганнибал был "отцом стратегии", именно его военная мудрость помогла ему одержать победу над Римской армией. Но римляне сражаясь на родной земле смогли перехватить инициативу разбить Карфагенян при Заме. Вскоре Карфаген будет захвачен Римлянами и перейдёт под протекторат Рима. Ганнибал был вынужден бежать, и сами римляне требовали его смерти, они жутко боялись Ганнибала. Он бежал в Армению и основал город Артаксарта, потом бежал в Вифинию где его найдут римляне, не желая сдаваться в плен он кончает жизнь самоубийством. Так закончилась Вторая Пуническая война.