Помогите решить ??))) Корни уравнения x^2 -x + q = 0 удовлетворяют условию 3x1+2x2=0. Найдите значение q ?
Алгебра
Помогите решить ??))) Корни уравнения x^2 -x + q = 0 удовлетворяют условию 3x1+2x2=0. Найдите значение q ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выведим корни уравнения: *q∈(-∞;0.25] Подставим в данное уравнение:
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