Зробіть звуко-буквенний аналіз слів: Незрівнянний, щедро.

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Зробіть звуко-буквенний аналіз слів: Незрівнянний, щедро.
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Автор: Гость
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Гость:
Незрівнянний ( н е з р' і в н' а н: и й ) Щедро ( ш ч е д р о )
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