Причины РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877-1878 ГГ.
История
Причины РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877-1878 ГГ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Обострение восточного вопроса и стремление России играть активную роль в международной политике2. Поддержка Россией национально-освободительного движения балканских народов против Турции3. Отказ Турции удовлетворить ультиматум России о прекращении боевых действий в Сербии
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