Причины РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877-1878 ГГ.

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1. Обострение восточного вопроса и стремление России иг­рать актив­ную роль в междуна­родной политике2. Поддержка Россией национально-освободительного движения балканских народов против Тур­ции3. Отказ Тур­ции удовле­творить ультиматум России о прекраще­нии боевых действий в Сербии