Задали необычное д/з. Дали слово череп. И нужно найти предметы или ещё что-то связ??нные с этим словом. Кроме головного черепа я ничего не могу найти,помогите)

Литература
Задали необычное д/з. Дали слово череп. И нужно найти предметы или ещё что-то связ??нные с этим словом. Кроме головного черепа я ничего не могу найти,помогите)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из одной песни про царя Ивана(вроде) и его коня,у него конь умер,он пошёл посмотреть не знав об этом,и увидел только череп коня,случайно наступил на него,и его укусила змея,и он умер
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