Саше 13 лет. Маша старше Саши на 5 лет, а Коля младше Маши на 3 года. Кто старше всех? С??олько лет Маше? Коле?
Математика
Саше 13 лет. Маша старше Саши на 5 лет, а Коля младше Маши на 3 года. Кто старше всех? С??олько лет Маше? Коле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)13+5=18 лет - Маше. 2)18-3=15 лет - Коле. Ответ: Маша старше всех, Маше 18 лет, Коле 15 лет.
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