Саше 13 лет. Маша старше Саши на 5 лет, а Коля младше Маши на 3 года. Кто старше всех? С??олько лет Маше? Коле?

Математика

Саше 13 лет. Маша старше Саши на 5 лет, а Коля младше Маши на 3 года. Кто старше всех? С??олько лет Маше? Коле?

Автор: Гость